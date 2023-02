Tamponamento a catena, uno degli automobilisti afferra una mazza da baseball

Prima il tamponamento a catena, poi i toni si sono accesi così tanto che uno degli automobilisti ha preso dal cofano una mazza da baseball.

È bastato poco a far infiammare gli animi a Casoria, precisamente in via Nazionale delle Puglie.

L’incidente automobilistico poteva trasformarsi in aggressione tra i due uomini alla guida rispettivamente di una Citroën C3 e di una Fiat Punto, che a loro volta erano stati tamponati da una terza auto. Vetri in frantumi e danni ingenti alla carrozzeria hanno scatenato l’ira.

Dopo lo scambio delle prime battute, uno di loro si è diretto verso il cofano della sua macchina e ha preso una mazza da baseball. Tempestivamente, sono state contattate le forze dell’ordine. Prima dell’arrivo dei poliziotti, però, i due hanno lasciato il posto. L’attività investigativa procede per far luce sull’accaduto e identificare i protagonisti.