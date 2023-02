Non dichiara introiti per 220mila euro, sequestro a imprenditore

Avrebbe omesso di dichiarare introiti per oltre 220.000 euro, sottraendo all'erario più di 88.000 euro. Per questo motivo il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l'importo di 88.823,37 euro, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura torrese, nei confronti di una ditta individuale di Castellammare di Stabia e del suo titolare.

Il destinatario del provvedimento, stando alle risultanze investigative, non avrebbe presentato la dichiarazione ai fini delle imposte dirette relativa all'anno 2018, a fronte del conseguimento di ricavi per un ammontare pari a 222.450 euro, come accertato nel corso degli accertamenti di natura fiscale condotti dalle fiamme gialle della compagnia stabiese. Nel corso dell'esecuzione del provvedimento, da ciò che si apprende, è stata sequestrata la somma di 76.000 euro, ponendo il vincolo giudiziario su quote societarie e su un immobile riconducibili all'imprenditore.