Afghanistan, le donne di Napoli in piazza con il burqa: «Il nostro abbraccio alle donne afghane»

Burqa al Plebiscito. Parte da Napoli il flash mob di solidarietà in direzione Afghanistan: donne e uomini si sono dati appuntamento ieri, nel tardo pomeriggio, a pochi metri da Palazzo Reale, per manifestare vicinanza alle donne afghane che vivono ore di angoscia, terrore, divieti e perdita di diritti dopo l'ascesa al potere da parte dei Talebani. Tutte le conquiste femminili degli ultimi anni sono andate perse in una manciata di giorni, con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati