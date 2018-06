Bruno, è napoletano il miglior portiere di condominio 2018

Venerdì 1 Giugno 2018, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:38

Sorriso sulle labbra, aiuto incondizionato ai condomini e una buona parola o un gesto solidale per tutti. Così Bruno, custode da 19 anni del condominio in via Santa Maria della Libera, 42 a Napoli accoglie chi entra ed esce quotidianamente dal suo palazzo. Per le sue doti e l'abnegazione lavorativa è risultato essere il vincitore del premio come miglior portiere italiano per il 2018. Prima ancora aveva lavorato nelle sale cinematografiche napoletane Filagieri e Delle Palme, sempre a contatto con il pubblico.Il riconoscimento gli è stato consegnato a Roma nell'ambito della cerimonia organizzata, così come il premio, dall'ente bilaterale Ebinprof, con Confedilizia, Cgil Filcams, Fiscat Cisl, Cassa Portieri e Uiltucs. Nella motivazione del premio sono stati sottolineati «la premura che da anni ha Salvatore, assieme alla moglie Adele, nei confronti dei condomini, il suo senso di dovere, le qualità umane e professionali oltre che la dedizione verso il prossimo e il suo avere sempre una parola di conforto per tutti».