Bus turistici a Napoli, arriva la tassa d'ingresso: cento euro al giorno per circolare in città

Domenica 29 Aprile 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 08:35

Rivoluzione traffico in vista a Napoli. Il Comune si prepara a varare la Ztl per i bus turistici: per entrare in città dovranno pagare una tassa d'ingresso, così come già avviene da tempo a Roma, Milano, Firenze o Venezia. Il costo del permesso giornaliero dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro, per i bus superiori a 9 posti, con un prezzario differenziato a seconda della tipologia di mezzi (dagli Euro 0 agli elettrici), l'ipotesi di sconti per gite scolastiche e hotel, e la possibilità di fare anche abbonamenti annuali. Costi più o meno in linea con quelli delle altre grandi città italiane a vocazione turistica. A Roma, ad esempio, la tassa d'ingresso per la Ztl dei bus turistici è di 160 euro al giorno per i pullman fino a 8 metri e di 200 euro per quelli superiori, a scalare fino a 93 e 117 euro dal quarto giorno in poi, con abbonamenti annuali da 1.500 e 2.300 euro, e particolari agevolazioni per chi compra online. A Milano, invece, il costo del permesso giornaliero oscilla da 40 a 100 euro. A Venezia da 150 a 400 euro al giorno, a seconda del periodo stagionale e della tipologia di veicolo. Più cara Firenze, dove il tagliando può costare dai 160 ai 660 euro al giorno. Il piano di Napoli è ancora in via di definizione. L'ipotesi alla quale si lavora è di inserire la nuova Ztl dei bus turistici e il tariffario all'interno del Pums, il Piano Urbano mobilità sostenibile, approvato in giunta nel 2016, che per diventare operativo, però, dovrà passare in consiglio comunale. Al momento si è in attesa della Vas, la Valutazione Ambientale Strategica, degli uffici. L'Anm ha già presentato al Comune di Napoli una proposta progettuale relativa alla creazione di una Ztl per i Bus turistici, che include l'attrezzaggio di aree dedicate, la realizzazione di infopoint e di un portale di gestione. Il piano prevede, infatti, di controllare accessi, transiti e sosta dei pullman attraverso un Hub informatico. Secondo le stime dei tecnici, a Napoli gli ingressi dei bus turistici in città sono più che raddoppiati negli ultimi 10 anni, dai circa 21mila del 2009. Oggi sarebbero oltre 40mila all'anno.