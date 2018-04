Al via la stagione dei maxi yacht a Mergellina, il primo è quello di D&G

Sabato 28 Aprile 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 20:37

Una prua ed un tender inconfondibili per gli habitué del Molo Luise, che oggi uscendo dallo specchio d'acqua di Mergellina non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di un panfilo molto noto: il Regina d'Italia, loyacht di Dolce & Gabbana realizzato dai Cantieri Codecasa di Viareggio con uno stile unico che alterna fastosità e minimalismo.Il panfilo, di colore argento metallizzato, si sviluppa per una lunghezza di 51 metri ed una larghezza di 9,50 ed è il primo ospite vip di questa estate ormai praticamente iniziata.A bordo, c'è lo stilista Stefano Gabbana che è atterrato ieri a Capodichino e oggi si è regalato una passeggiata tra le vie del centro storico cittadino, dove si è divertito a mostrare ai suoi fan una serie di storie di instagram con ex voto, bancarelle con necessaire da perfetto tifoso azzurro, babbà farciti e pastori.Quella di Stefano a Napoli, del resto, potrebbe essere la prima di una lunga serie di vacanze visto che il celebre designer è ormai impegnato più che seriamente con Luca Santonastaso, di origini campane e quindi senza dubbio ben contento di poter tornare di tanto in tanto a casa dopo essersi ormai trasferito a Milano.