Campania zona arancione, assalto al Gran Cono del Vesuvio ma è chiuso e c'è chi scavalca

Stop alle visite al cratere per l’entrata in vigore della zona arancione, ma decine di turisti sono all’ingresso con i biglietti e vogliono entrare a tutti i costi. Alcuni scavalcano, è caos. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha comunicato ieri pomeriggio lo stop da oggi alle visite al cratere, ma molti turisti che non hanno avuto la comunicazione questa mattina si stanno presentando ai tornelli per entrare. Soltanto che non c’è nessuno ai tornelli e i visitatori, sebbene muniti di ticket non possono entrare. Anche perché il sito Vivaticket, l’unico autorizzato ad emettere biglietti per l’accesso al Gran Cono, non ha fermato la vendita.

Così in queste ore c’è totale anarchia, non ci sono controlli e molti avventori stanno scavalcando i cancelli per accedere al cratere. «Il Dpcm non esclude le visite all’aperto - dice un turista - e noi non sapevamo che non si potesse visitare il Vesuvio, anche perché a Napoli i parchi sono aperti. Poi, dopo aver comprato il biglietto e saliti fin qui con tutti i disagi dobbiamo tornare indietro? Perché ci hanno fatto comprare il biglietto? Assurdo». «Noi abbiamo comunicato lo stop - dice il presidente del Parco Agostino Casillo - attraverso tutti i nostri canali. Tra l’altro oggi siamo in zona arancione e sono vietati gli spostamenti tra comuni per cui i visitatori stanno anche violando la legge».

