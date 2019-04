Sulla rotta di Ischia, corsi gratis di marineria per i giovanissimi passeggeri della Medmar

Mercoledì 17 Aprile 2019, 06:30

Imparare a navigare secondo le antiche tecniche di calcolo astronomico. E ancora, tutti i trucchi su come eseguire i più complicati nodi da marinaio. A bordo delle navi Medmar dirette a Ischia, la novità consiste in corsi gratuiti che verranno effettuati per i passeggeri bambini e giovanissimi che durante i prossimi ponti festivi avranno occasione di viaggiare sulle navi Medmar, Giulia e Benito Buono, le due unità navali attrezzate già da tempo con area giochi, e che dal ponte di Pasqua offriranhno anche la possibilità di frequentare gratuitamente appositi laboratori di Marineria, veri e propri mini-corsi didattici attraverso i quali si potranno apprendere i rudimenti della navigazione, imparare a fare i nodi marinari e conoscere i fondamenti dell’arte marinaresca.L’iniziativa è realizzata dalla compagnia armatoriale che fa capo ad Emanuele D'Abundo, in collaborazione con Platypus, tour operator ischitano specializzatosi nel turismo didattico grazie ai centinaia di ragazzi che ogni anno frequentano le numerose tipologie di laboratori ed esperienze didattiche on site. Medmar ha da alcuni anni dotato due delle navi che collegano quotidianamente l’isola verde con aree giochi; a bordo di tali unità i prossimi 19 e 25 aprile, 1 maggio e 1 giugno saranno presenti gli istruttori del team Platypus per coinvolgere i bambini che viaggeranno con le navi bianche e blu nei Laboratori, rendendo divertente ed istruttivo il viaggio via mare da Napoli e Pozzuoli da e per l’isola d’Ischia.La scelta del tema dei laboratori è stata semplice: Medmar opera da oltre settant’anni nella navigazione ed oltre Ischia e Procida ha collegato, in passato, Sardegna, Corsica, Tunisia, Albania, Eolie, Malta e le isole pontine; attualmente la compagnia impiega oltre 150 marittimi per una flotta di 10 unità e per le isole servite dai suoi collegamenti effettua ogni anno 12.000 corse. A bordo del Benito e della Giulia i giovani aspiranti marinai riceveranno anche informazioni sulla navigazione astronomica, conoscendo le antiche tecniche per orientarsi in mare con le stelle ed i pochi strumenti disponibili una volta, come il kamal, in un viaggio nel tempo agli albori della navigazione e della marineria.