Napoli, l'ufficio postale di San Giovanni a Teduccio riapre lunedì

Torna nuovamente operativo l’ufficio postale di corso San Giovanni a Teduccio 781. La sede, chiusa lo scorso anno a causa di problemi strutturali del solaio, è pronta per l’inaugurazione.

«Siamo tutti in fibrillazione per la riapertura di lunedì - dice la nuova direttrice dell’ufficio, Giusy Esposito - Per il quartiere, la sede di corso San Giovanni a Teduccio è un punto di riferimento importante, i clienti che incontriamo all’ufficio postale di Barra-San Giovanni hanno fatto con noi il conto alla rovescia».

«Al termine dei necessari lavori di ristrutturazione, non appena i locali ci sono stati riconsegnati, abbiamo intrapreso una corsa contro il tempo per riaprire l’ufficio. A breve tornerà operativo anche l’ATM, che come gli altri sei presenti negli uffici limitrofi, sarà funzionante 24 ore su 24», aggiunge Carlo Orefice, direttore della filiale di Napoli, soddisfatto per l’attesa riapertura.

Da subito, in ufficio verranno garantiti tutti i servizi di Poste Italiane, compresa la nuova gamma di offerte per l’energia. La sede di corso San Giovanni a Teduccio 781 sarà operativa nei consueti orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.