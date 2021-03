Degrado a Napoli, i vecchi pali del telegrafo si inclinano pericolosamente: «Ci battiamo da anni ma invano»

Le vecchie “tecnologie” sono dure a morire e, a volte, diventano anche pericolose. È il caso – ad esempio – dei pali del telegrafo ancora in piedi ai margini di via Pietro Metastasio a Fuorigrotta. Decine di travi in legno disseminate lungo la strada attraverso una serie di collegamenti che partono da via Terracina per arrivare in via Nino Bixio. Una foresta di blocchi di legname, e in un caso anche in cemento, inutilizzati da decenni e risalenti al secondo dopoguerra. Un sistema di comunicazione ormai obsoleto, testimone di un passato lontano e contro cui i cittadini continuano a battersi per la propria sicurezza. Non è raro, durante le giornate più ventose, osservare alcuni di questi pali oscillare pericolosamente o vederne altri inclinati e appoggiati ai cancelli dei parchi popolari che costeggiano. Una serie di eventi che spinge da anni alcuni consiglieri della X Municipalità a chiedere l'intervento del genio militare per la definitiva rimozione di queste installazioni.

«Ci stiamo provando da tempo – afferma il consigliere Gianluca Cavotti – ma sbattiamo sistematicamente contro un moro di gomma. Il 10 gennaio del 2018, ad esempio, il servizio di protezione civile del Comune di Napoli intimò al genio militare attraverso una nostra precisa sollecitazione di eliminare il pericolo esistente di caduta di pali del sistema di telegrafo abbandonato, ma non c'è mai stato nessun intervento o risposta. Anche per questo siamo sfiduciati perché non sappiamo a chi rivolgerci e come fare per far sentire la nostra voce. Tra l'altro la preoccupazione dei cittadini cresce di giorno in giorno e noi non riusciamo a dare le risposte necessarie a tranquillizzarli».

Gli interventi di messa in sicurezza infatti non sono rari. In più occasioni è stato necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco per eliminare potenziali pericoli generati dall'inclinazione delle travi. Una serie di azioni straordinarie che hanno richiesto anche la chiusura della strada e l'interruzione della viabilità.

«Ultimamente i pompieri sono intervenuti un paio di volte – affermano i cittadini – per evitare disagi ed eliminare il pericolo di crolli. Ma non possiamo continuare così. Stiamo ancora provando a sollecitare il genio militare attraverso il comune e la municipalità ma restiamo inascoltati. I pali sono senza alcun tipo di manutenzione e bisogna sempre intervenire all'ultimo minuto. Ci sentiamo in pericolo costante perché all'improvviso potrebbero cedere e cadere in strada. Questo è un pericolo che si sente costantemente non solo in via Metastasio ma in tutta via Terracina. Ora dopo ottant'anni è venuto il momento di rimuoverli definitivamente».

