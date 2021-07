Napoli, discarica abusiva e tende di clochard nell’area di via Cerlone: «Bisogna intervenire»

Sversamenti abusivi, corse di scooter tra i passanti ed una nuova tendopoli che cresce di giorno in giorno tra i giardinetti di via Cerlone. Questi i problemi dell’area alle spalle dell’ex mercatino rionale di Fuorigortta. Una zona da tempo stretta nella morsa delle discariche, del degrado e della microcriminalità. Dove le aree verdi, anche durante i lockdown ed il coprifuoco, sono sempre state frequentate da gruppi di giovani e clochard.

«Siamo da sempre in balia del caos - afferma l’attivista Patrizia Cortese - e dei pirati dei rifiuti che inquinano la strada. Protestiamo da anni ma nulla è cambiato. Anzi in più occasioni siamo stati anche minacciati e così non possiamo andare avanti perché abbiamo famiglia. Ecco perché chiediamo ancora una volta aiuto alle istituzioni. Ci sentiamo del tutto abbandonati».



Solitudine che viene sottolineata da Patrizio Della Notte che parla di un altro problema: la nuova baraccopoli.

«Stanno aumentando le tende ed i materassi dei senzatetto. Persone che hanno bisogno di aiuto e che invece lasciate a loro stesse. Ci sono anche extracomunitari tra loro. Ragazzi che non hanno nulla e che devono arrangiarsi a dormire sul prato o su una panchina. Bisogna intervenire subito per dare una mano a noi residenti ma prima di tutto ai clochard che stanno colonizzando la zona».