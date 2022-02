Eav, via libera a tre progetti strategici: oltre 500 milioni per migliorare i trasporti

«Il Cipess - comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - ha dato il via libera a tre progetti strategici per Napoli che coinvolgono Eav». Ad annunciarlo è il presidente dell'Ente autonomo volturno, Umberto De Gregorio, che sottolinea come siano importante per la rete infrastrutturale dell'azienda tale momento, spiegando che nello specifico si tratta dei «primi 333 milioni - sottolinea - per la nuova metropolitana linea 10 - primo tratto, dalla stazione Di Vittorio a Piazza Cavour -, i primi 100 milioni per il nodo Garibaldi - Circumvesuviana: copertura binari di Porta Nolana e raddoppio binari a Piazza Garibaldi -, 80 milioni che si aggiungono ai 40 già stanziati per il collegamento Circumvesuviana da Afragola - alta velocità - a Volla».

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Circumvesuviana, stop ai treni tra Scafati e Poggiomarino per... I TRASPORTI Ctp, la Regione Campania in campo: «Ripristineremo i... I TRASPORTI Avellino, accordo con Anm per la nuova linea filoviaria