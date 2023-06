Estate 2023, c’è anche Napoli tra le mete più richieste dai viaggiatori italiani: lo rivela Airbnb

Sarà la gioia trascinante della vittoria dello scudetto e i suoi festeggiamenti; saranno gli incalcolabili monumenti, talmente numerosi e sparsi da rendere la città un museo a cielo aperto; sarà la cucina, gli odori e i colori. Sarà un misto di tutte queste meraviglie - e non solo - ad aver lanciato Napoli tra le mete preferite dai turisti in questa estate 2023.

A rivelarlo è Airbnb, che analizzando i dati derivanti dalle prenotazioni effettuate in Italia fa sapere che il capoluogo campano si piazza al quarto posto della classifica delle mete più richieste dai viaggiatori italiani.

La città campione d’Italia segue l’Isola d’Elba, il Salento e Carloforte in Sardegna.

Lo studio pubblicato dalla piattaforma, basato sul confronto dell’aumento delle ricerche - minimo 5000 - delle destinazioni nel primo trimestre 2023 con il primo trimestre 2022 - è soltanto l’ultimo di una lunga serie che premia Napoli. Una settimana fa, Confesercenti Campania ha comunicato che per il ponte del 2 giugno, nonostante il maltempo, in Campania sono arrivati circa 246mila i turisti in arrivo,165mila dei quali in città, portando introiti pari a oltre 40 milioni di euro. Numeri che si vanno ad aggiungere ai milioni registrati da inizio anno da più fonti.

Napoli, nella classifica di Airbnb, si piazza davanti a Isola del Giglio, Roma, Montan (Trentino), Tarvisio (Friuli), Gallipoli e Annone di Brianza (Lombardia).