Giancarlo Siani, la festa di compleanno al Centro direzionale di Napoli

«La lezione di Giancarlo Siani oggi più attuale che mai». Con queste parole il direttore de Il Mattino Francesco de Core ha ricordato Giancarlo Siani, nel corso della dodicesima edizione di “Buon compleanno, Giancà”, che si è svolta oggi pomeriggio sotto la redazione del quotidiano Il Mattino al Centro direzionale.

Promossa dall’associazione Contro la camorra, da Radio Siani e dall’associazione Giancarlo Siani, la manifestazione ha inteso omaggiare nel giorno del suo compleanno la figura del cronista ucciso a soli 26 anni il 23 settembre 1985.

Oggi il giornalista avrebbe compiuto 64 anni e a ricordarne l’impegno civico sono stati oltre al direttore de Il Mattino de Core, il nipote del cronista Gianmario Siani, gli assessori comunali alla sicurezza Antonio De Iesu e all’istruzione Maura Striano, il presidente della cooperativa sociale Giancarlo Siani Giuseppe Scognamiglio e il presidente dell’associazione Contro la camorra Giuseppe Ruocco.

In occasione dell’evento i volontari hanno lanciato “Giancarlo scriverebbe di”, contest giornalistico aperto a tutti. Tra i tanti testi arrivati e di cui è stata data lettura molti hanno richiamato fatti legati alla cronaca più recente: in primis l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio e i fatti di Caivano relativi alla violenza subita da due minorenni.