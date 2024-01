Giro d'Italia 2024, la Città Metropolitana di Napoli pronta per il tris: tappe a Napoli e Pompei

La Città Metropolitana di Napoli è pronta per il tris. Con la consegna ufficiale dei percorsi ha preso formalmente il via, infatti, l’iter che porterà alla celebrazione delle due tappe delle meraviglie del Giro d’Italia promosse dall’Ente di piazza Matteotti, la nona, in programma domenica 12 maggio, con arrivo a Napoli, e la decima, martedì 14 maggio dopo il riposo di lunedì 13 con partenza da Pompei.

Due tappe che faranno sì che, dopo i successi del 2022 e del 2023, la straordinaria bellezza di Napoli e della sua area metropolitana, con il loro carico di storia, arte, cultura, ambiente e paesaggio, sarà grande protagonista anche nell’edizione numero 107 del Giro d’Italia. Ma sarà sport e non solo: come, e forse più degli scorsi anni, la Città Metropolitana, i Comuni passaggio di tappa e le tante istituzioni e associazioni che operano nell’area dall’Università “Federico II” di Napoli alla Marina Militare, dai Parchi archeologici di Pompei e dei Campi Flegrei agli Enti Parco, dal Centro di Giustizia Penale Minorile della Campania al Coni, dalla Federazione Ciclistica regionale all’Unione della Stampa Sportiva, e altre metteranno in campo un intenso programma di iniziative per la valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico e culturale con un occhio sempre attento, tuttavia, anche al sociale.

La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina, nella Sala “Mariella Cirillo” della Città Metropolitana di Napoli, alla presenza del Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, dei Consiglieri Metropolitani delegati allo Sport, Sergio Colella, e al Turismo, Carmine Lo Sapio, che è anche Sindaco di Pompei, del Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, dei Sindaci dei Comuni passaggio di tappa, del Coordinatore della Commissione straordinaria per Caivano, Filippo Dispenza, e del Commissario di Governo, Fabio Ciciliano, di Giampiero Pepe, ordinario di Fisica alla “Federico II” di Napoli, del Capitano della Marina Aniello Cuciniello, del Direttore del Centro di Giustizia Penale Minorile, Nicola Palmiero, e altri rappresentanti istituzionali. L’incontro è stato moderato dal giornalista Franco Di Mare.

Presenti anche i Consiglieri metropolitani Felice Sorrentino, Domenico Esposito Alaia, Salvatore Pezzella e Rosario Andreozzi.