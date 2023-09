Maradona, la statua di Domenico Sepe trova casa ai Quartieri Spagnoli

Oggi, venerdì 8 settembre, nella galleria d'arte “Il tempio di Maradona”, è stata presentata al pubblico la statua di Diego Armando Maradona, dell'artista Domenico Sepe. L'opera, dopo le numerose vicissitudini che ne hanno visto la rimozione dall'esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta, ha trovato casa nel cuore dei Quartieri Spagnoli. All'interno del locale, che oltre ad essere una galleria d'arte è anche una pizzeria, ci sarà sempre un tavolo, il numero 10, riservato al campione argentino.

Durante l'incontro, oltre al maestro Domenico Sepe, è intervenuto lo scrittore e ricercatore storico Angelo Forgione, che nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: «Voglio inziare ricordando Giògiò, fare cultura e portare una statua nel cuore dei Quartieri Spagnoli, con il presupposto di darla al popolo, è un'iniziativa importante che contribuisce alla rinascita dei Quartieri Spagnoli come paradigma dell'intera città».

«Per me - continua Angelo Forgione - in questa statua c'è il mito del Dio Greco. Diego viene fuori in corsa, dai confini dell'argentina, con un movimento plastico. Tutto ciò indossando la maglia del Napoli, verso i trionfi dall'altra parte del mondo, come un vero eroe dei due mondi contemporaneo».

«La scultura - dichiara l'artista Domenico Sepe - nasce come omaggio al rapporto tra genitori e figli. Nasce, infatti, su un fondamento centrale della mia vita, ovvero il rapporto che avevo con mio padre. Dal primo momento ho sempre desiderato donare quest'opera al popolo napoletano e l'unica strada percorribile era, e mi duole dire “era”, quella di donare la struttura al Comune di Napoli. Oggi ci troviamo in un percorso privato che però ci porta ad un incontro diretto con le persone, quindi il mio sogno è stato realizzato. Siamo nel quartiere pulsante del tifo napoletano, l'unico luogo dove Maradona poteva risorgere e, se siamo qui, è solo perchè l'ho deciso io. È solo l'artista che decide il destino delle sue opere. Questa è una galleria d'arte, quindi un luogo pubblico. Se il turista entra per vedere la statua può farlo a titolo gratuito».

«Finalmente la scultura di Diego trova la sua collocazione nel cuore di Napoli - ha dichiarato l'autore dell'opera - I Quartieri Spagnoli rappresentano la casa di Maradona e dei tifosi. Si è creata quest'opportunità espositiva con una mostra che racconta, oltre che la statua stessa, tutto il percorso che ha portato alla sua realizzazione, con le foto inedite di quando ho creato la scultura.

Ovviamente c'è in grande rammarico di non poter vedere l'opera all'esterno dello stadio, ma non è una condizione causata da me».