Napoli: 234° giuramento degli allievi della Nunziatella, ecco i dispositivi di circolazione adottati

Il 20 novembre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, verrà isituito un particolare dispositivo di circolazione in alcune strade della città per la cerimonia di giuramento del 234° corso della scuola militare “Nunziatella”.

Il comandante della “Nunziatella” ha comunicato, infatti, che il 20 novembre in piazza del Plebiscito si svolgerà la cerimonia di giuramento degli allievi e ha chiesto l'adozione di un particolare dispositivo di traffico che prevede, al passaggio degli allievi, il blocco temporaneo del traffico lungo il seguente itinerario: via Generale Parisi, via Monte di Dio, via Gennaro Serra e piazza Trieste e Trento, sia all'andata (partenza dalla scuola alle ore 09:15 circa) che al ritorno (partenza da piazza del Plebiscito alle ore 12:00 circa).

Il provvedimento viabilistico, adottato per assicurare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, comprende il divieto di transito veicolare nelle strade via Generale Parisi, via Monte di Dio, via Gennaro Serra, nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante la Prefettura e piazza Trieste e Trento, per il tempo strettamente necessario (afflusso ore 9:15 circa, deflusso previsto per le ore 12:00).

Il divieto di transito veicolare è previsto per i veicoli non muniti dei seguenti permessi:

per i veicoli dei residenti, del trasporto pubblico non di linea (taxi), dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso, delle forze dell'ordine.

I luoghi interessati dal divieto di transito nello specifico sono:

- via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria, che potranno circolare a senso unico alternato;

- nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

- doppio senso di circolazione in: 1. piazza Carolina; BA-varie strade 2. via Chiaia nel tratto tra piazza Carolina e piazza Trieste e Trento.

- la sospensione della pista ciclabile nei tratti di strada impegnati.

Ogni ordinanza, i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa. Per particolari esigenze di ordine pubblico il servizio autonomo di polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità.