Via Tribunali, gli sposi fanno lo slalom tra i venditori abusivi: «Deturpata l'immagine di Napoli»

Sposarsi nel centro antico della città, nelle antichissime strade traccate in epoca romana, può essere una esperienza suggestiva e, per certi versi, unica nel suo genere. Un vero e proprio "tuffo" nella storia della città più bella del mondo. Il matrimonio ai Decumani, però, può rappresentare anche una insidia per gli sposi e per i loro invitati. Ne sa qualcosa la coppia che stamattina ha pronunciato il suo specialissimo "si" a via Tribunali. Gli sposi non hanno dovuto fendere solo la folla di turisti che in questi giorni sta invadendo ogni spazio - impressionante la folla presente ieri a via Toledo - ma hanno dovuto fare anche lo slalom tra decine di venditori abusivi che, al pari dei turisti, hanno preso d'assalto il centro storico invadendo gli spazi con cover, borse, sciarpe e occhiali da sole contraffatti.

Una immagine indecente che deturpa forse in maniera irreversibile l'della città. Da non trascurare, inoltre, il problema-legalità. La vendita di prodotti contraffatti - e tutto l'indotto criminale - da sempre rappresenta una delle principali fonti d'incasso per i clan del centro storico che gestiscono - o subappaltano a gruppi minori - una filiera commerciale illegale che, specie nei periodi festivi, può fruttare decine di migliaia di euro al giorno. I venditori. sia di origine italiana che stranieri, infatti, sono solo l'ultimo anello di una catena che si allunga nella costellazione di fabbriche che, a ritmi serrati, producono tonnellate di merci - molti prodotti "grezzi" provengono direttamente dalla Cina e vengono rifiniti in Italia - che puntualmente invadono il ricco mercato partenopeo.

Negli scorsi giorni l'associazione "No Comment", attiva nel centro storico della città, ha inviato una nota all'assessore Alessandra Clemente e all'assessore Eleonora de Majo per chiedere maggiore impegno sul fronte del contrasto al commercio abusivo. Un commercio che, oltre a danneggiare l'immagine della città, sta letteralmente mettendo in ginocchio centinaia di commercianti "legali": «purtroppo anche quest’anno - ha scritto Antono Alfano, presidente dell'associazione "No Comment" - l’immagine culturale e tradizionale delle strade dell’artigianato presepiale di Napoli, San Gregorio Armeno e via Tribunali, sono state umiliate dalla presenza giornaliera, sia la mattina che nelle ore serali, di decine di venditori di merce contraffatta. Ambulanti abusivi che oltre a ostacolare il regolare flusso pedonale dimostrano, sfacciatamente, come la multinazionale criminale del falso continua ad utilizzare in comodato d’uso gran parte del territorio cittadino. Ci auguriamo - ha proseguito la nota di Alfano - che l’amministrazione comunale promuova un protocollo elaborato e gestito dalla Polizia Municipale, in grado di prevenire e ostacolare questa attività illegale, in grado di riportare dignità sulle vie dell’Arte».



Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza ha messo a segno uno dei più corposi sequestri del 2019. Il Comando provinciale della Gdf, poco prima di Natale, ha sequestrato in un deposito di Ottaviano circa 450.000 articoli contraffatti perfettamente inscatolati e pronti ad essere immessi sul mercato "parallelo". Un cittadino di origine cinese è stato denunciato per ricettazione e contraffazione. Secondo i dati diffusi dal Comando provinciale della Guardia di Finanza nel corso del 2019 sono stati effettuati ben 939 interventi, con sequestri che ammontano a milioni di euro.

