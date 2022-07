Crollo al cimitero di Poggioreale a Napoli, revoca temporanea a sequestro delle aree

La procura di Napoli ha disposto oggi la revoca temporanea del sequestro delle aree del cimitero di Poggioreale che sono state interessate dal crollo dello scorso gennaio. Il provvedimento consentirà di procedere nelle attività previste dalla convenzione sottoscritta tra comune di Napoli e comando dei Vigili del Fuoco, in primo luogo per il recupero dei resti mortali dai manufatti crollati, e quindi per avviare la messa in sicurezza del sito. «Ogni attività - si sottolinea dal comune - sarà attuata in piena condivisione con la Sovrintendenza».