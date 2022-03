Napoli, si chiude il progetto «Catasto del verde urbano» collaborazione tra il Comune e l'Istituto Della Porta-Porzio

Si è concluso oggi Il progetto «Catasto del verde urbano» frutto della collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Istituto Tecnico per Geometri «Della Porta-Porzio». «Il progetto - ha dichiarato il vicesindaco Maria Filippone - ha costituito per tutta la città un'opportunità di dialogo con le giovani professionalità della scuola. È interesse dell'Amministrazione comunale infatti promuovere iniziative volte allo sviluppo del territorio e alla formazione attiva delle giovani generazioni in continua sinergia con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, che svolgono un ruolo centrale per la formazione, la crescita culturale, la costituzione di senso civico e critico nei giovani».

Durante il percorso didattico 90 studenti delle classi 4^ A-B del plesso Foria e 4^ D-E del plesso san Domenico - affiancati dai tutor scolastici, hanno portato il loro contributo all'Amministrazione nel censimento delle aree permeabili della città di Napoli con speciale riferimento a 6 plessi scolastici comunali individuati. Ai primi incontri in aula sono seguiti i sopralluoghi nelle aree oggetto di rilievo e, infine, ancora in aula, la restituzione georeferenziata delle informazioni rilevate.