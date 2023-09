Napoli Est, degrado e pericoli a Barra: sos manutenzione per la festa

Si rinnova la tradizione ma restano pericoli e degrado. Barra, nella zona orientale di Napoli, si prepara ad accogliere tantissimi appassionati della popolare festa dei Gigli che, dopo tre anni, tornerà ad animare strade e piazze del quartiere di Napoli Est coinvolgendo decine di migliaia di persone, specie nei momenti delle "ballate".

Entusiasmo e particolare gioia accompagnano molti residenti per una festa "ritrovata" - e valorizzata dopo anni di abbandono - ma sono in tanti a sottolineare le difficili condizioni in cui versano molti spazi pubblici del quartiere che, in queste settimane, fanno da sfondo alle numerose iniziative messe in campo dalle diverse associazioni e che saranno ulteriormente animati dall'importante numero di persone che giungeranno nei prossimi giorni specie per partecipare alla competizione delle paranze attraverso gli obelischi in legno che "ballano" tra le strade del centro storico.

Dissesti sulle carreggiate, rifiuti accumulati, verde non curato creano condizioni di mancato decoro e pericolo in diverse zone del popoloso quartiere di Napoli Est.

Alle buche dei corsi Sirena e Buozzi - recentemente rattoppate con l'asfalto - si uniscono le difficili circostanze in cui versa l'ampio spazio davanti lo storico Palazzo Bisignano, detto anche Villa Roomer. La piazza, nonostante alcuni recenti interventi, necessita di maggiore attenzione specie per far fronte ai diversi pericoli che riguardano i passanti e i tanti che la frequentano, come tanti giovanissimi. Caditoie danneggiate, un palo dell'illuminazione a rischio crollo e le precarie condizioni del piccolo gazebo sono soltanto alcune delle situazioni da risolvere e su cui insistono le richieste di cittadini e consiglieri municipali. Non va meglio per l'ex centro polifunzionale dalla cui facciata continuano a staccarsi altri pezzi con il rischio di finire sui pedoni. Non meno importante il lavoro da fare per restituire decoro al verde presente in diversi punti della piazza ai piedi della villa vesuviana.

In tanti sperano che la seguitissima festa dei Gigli possa presto portare maggiore attenzione alle esigenze dell'intero quartiere - igiene, decoro, sicurezza, investimenti - e che possa essere la giusta occasione per valorizzare le diverse ricchezze, come quelle storiche e culturali.