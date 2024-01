Napoli Est, dissesti e pericoli: affidata la manutenzione per diverse scuole

Bagni fuori uso, infiltrazioni piovane, infissi danneggiati, eccetera. Al via la manutenzione in diversi plessi scolastici di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, i tre popolosi quartieri nella zona orientale di Napoli. Si mette mano al degrado e ai pericoli in aule e spazi comuni delle scuole di Napoli Est dopo anni di mancate risposte o di interventi urgenti.

La VI Municipalità - che ha competenza sui numerosi edifici - utilizza le risorse economiche messe a disposizione dal Comune di Napoli.

Dopo un primo gruppo di lavori, l'ente ha affidato all'impresa gli interventi di manutenzione ordinaria per un totale di 185mila euro: 65mila euro sono destinati alle strutture delle materne, 60mila alle elementari e 60mila alle medie. La stessa società curerà anche i lavori di manutenzione straordinaria per un totale di 70mila euro.

I cantieri rientrano nell'accordo quadro per 790mila euro che, fino al 2025, consentirà di intervenire nelle scuole di Napoli Est per tutte le situazioni critiche così da mettere in sicurezza gli spazi in favore di alunni, docenti e personale scolastico. Nei tre quartieri si contano dodici istituti comprensivi - ognuno con più plessi, quindi più strutture - cui si aggiungono altri diciassette edifici che ospitano gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Evidente l’importante sforzo per assicurare decoro e sicurezza per migliaia di persone e al vasto patrimonio.