Napoli Est, marciapiedi di Ponticelli invasi dal verde: nessuna sicurezza in via Argine

Ancora marciapiedi off-limits in via Argine a Ponticelli.

Lungo l'importante strada di Napoli Est, percorsa ogni giorno ad alta velocità da migliaia di veicoli, ci sono tratti in cui i pedoni sono costretti a utilizzare la carreggiata. Verde non curato, cartelloni e sporcizia fanno da ostacolo al passaggio di coloro che intendono raggiungere il cimitero o altri servizi.

Il tratto pericoloso è posto, in particolare, sul lato destro della carreggiata in direzione Napoli centro. Per diversi metri il marciapiede è letteralmente occupato dalle piante cresciute rigogliose negli ultimi mesi e che non sono state interessate dal massiccio e radicale intervento di potatura e pulizia avvenuto a fine gennaio scorso.

Difatti, la manutenzione ha riguardato perlopiù lo spartitraffico della lunga strada che, per oltre un chilometro, era occupato da numerosi esemplari di Oleandro.





Risolto il problema per gli autisti e quello dell'attraversamento restano gli ostacoli dei pedoni.

Tra verde infestante e tabelloni per necrologi, infatti, anziani, persone con disabilità e tanti altri passanti devono cercare di muoversi in pochi centimetri. L'alternativa, senz'altro poco sicura, è l'utilizzo della carreggiata.