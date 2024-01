Napoli, maxi-bonifica in via Argine: dopo mesi si potano gli Oleandri pericolosi

Maxi-pulizia del verde in via Argine a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Nelle ultime ore è stato avviato un consistente intervento di potatura e pulizia nello spartitraffico dell'importante arteria stradale così da eliminare degrado e pericoli.

Da tempo, infatti, mancavano operazioni di cura e manutenzione per i numerosi esemplari di Oleandro nei tratti all'altezza del cimitero, dell'ospedale, del palazzetto dello sport e delle scuole. Le piante, che toccano le carreggiate, generano potenziali situazioni pericolose per gli autisti, a causa della scarsa visibilità, e per i pedoni vista l'impossibilità di utilizzare i marciapiedi e di attraversare in sicurezza per lunghi tratti della trafficata strada. Su insistenza della Municipalità di Napoli Est si è attivata la macchina per consentire un'adeguata attività di pulizia dello spartitraffico per oltre un chilometro. In campo il personale dell'azienda regionale SMA Campania e quello della società comunale Asìa Napoli con il fondamentale supporto della polizia municipale i cui agenti sono impegnati nella regolazione del traffico.

«C'è voluto un lavoraccio, due anni circa, con segnalazioni istituzionali seguite da diversi incontri, solleciti a più non posso. Era importante per la sicurezza dei pedoni e per gli automobilisti stessi in quanto visuale zero della carreggiata opposta», evidenzia Ferdinando Truglio, vicepresidente e assessore all'ambiente della VI Municipalità di Napoli che amministra i quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. «Una strada - aggiunge Truglio - su cui insistono case, ospedale, scuole, cimitero: era necessario intervenire per mettere in sicurezza la stessa per la salvaguardia e l'incolumità dei pedoni e dei residenti».

«Esprimo soddisfazione per l'intervento che si sta effettuando in questi giorni su via Argine: era un problema segnalato sia dalla giunta municipale sia da più consiglieri», afferma Generoso Olivieri, consigliere del gruppo Napoli Libera nella Municipalità di Napoli Est, che evidenzia: «Si avverte l'esigenza anche di prendere in considerazione anche il tratto di via Mario Palermo che da via Salgari arriva a via Argine perché gli stessi Oleandri invadono la carreggiata.

Quindi questo è un primo punto di partenza manutentivo e di decoro urbano però sono certo, e si auspica, che ci sia un lavoro completo».