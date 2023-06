Napoli, il verde senza cura «blocca» i pedoni: sos sicurezza in via Argine

SOS sicurezza lungo una delle strade più importanti di Napoli. In via Argine a Ponticelli, quartiere nella zona orientale della città, autisti e pedoni devono prestare particolare attenzione ai pericoli che dipendono dalla mancata manutenzione del verde che invade lo spartitraffico.

Da molti mesi non si curano i numerosi esemplari di Oleandro che separano le due carreggiate nel tratto di via Argine all'altezza del cimitero.

Per decine e decine di metri le piante rendono difficile e pericoloso l'attraversamento dei pedoni.

In altri casi è impossibile: ciò avviene, in particolare, proprio davanti all'ingresso del camposanto dove le strisce, di recente realizzazione, finiscono davanti a un "muro" di fittissima vegetazione.

La crescita rigogliosa delle numerose piante, inoltre, non consente ai passanti di utilizzare i marciapiedi posti ai margini dello spartitraffico. In alcuni punti, infatti, il verde ostacola la visibilità dei pedoni e anche di coloro che sono alla guida.

Via Argine è una arteria fondamentale per la viabilità della zona e quotidianamente è attraversata da migliaia di veicoli, anche mezzi pesanti e a forte velocità. Tali condizioni rendono ancora più necessario un intervento di manutenzione che è utile anche a riportare decoro e bellezza lungo la strada "rifatta" in occasione del Giro d'Italia di maggio scorso.