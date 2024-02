Stadio Maradona di Napoli, l'appello del consigliere Carbone: «Apriamolo a turisti e matrimoni»

«Accesso per le visite allo stadio Maradona» è questo il titolo non banale dell'ordine del giorno a firma del Consigliere comunale Luigi Carbone del gruppo Alleanza Verdi e sinistra. Domani l'Ordine del giorno - che è una richiesta fatta nella sostanza alla Giunta e al sindaco Gaetano Manfredi - sarà discusso in Consiglio comunale, sempre che la maggioranza sia capace di mantenere il numero legale che sempre più spesso è in bilico.

«Guardi - dice Carbone - vivo la mia città e la giro moltissimo e posso garantire che da moltissimi ambienti mi arrivano richieste per aprire lo stadio, che è di proprità del Comune, alle visite dei turisti. Lo scudetto ha portato con se come effetto una grandissima voglia di andare a visitare l'impianto di Fuorigrotta da parte dei turisti che in città sono arrivati a frotte per la festa della scorsa primavera e che stanno ritornando sempre più numerosi».

Carbone apporofndisce il ragionamento che domani porterà nell'Aula di via Verdi: «Molta gente arriva per ripercorrere le orme dello scudetto, vogliono vedere da dentro l'impianto che porta il nome di Diego e dove sono stati vinti tutti e tre gli scudetti.

I tassisti mi raccontano tutti giorni della delusioni dei turisti che arrivano all'esterno dell'impianto e non possono entrare. Il Maradona pur non essendo all'interno attrezzato è una forte attrazione perché è stata la casa di Diego e tutti vogliono toccare con mano dove il fenomeno argentino ha giocato».

Carbone ritiene che la struttura di Fuorigrotta vada valorizzata e non solo quando si giocano le gare del Napoli: «Se si va a Barcellona si va a visitare anche il Camp Nou giusto per fare un esempio. Il Maradona dovrebbe offrire almeno un museo ma se ci fossero sale per una esprienza multimedale sarebbe il top. De Laurentiis? Ben venga se ci vuole dare una mano. Ma io domani chiederò al sindaco che lo stadio venga aperto anche alle richieste di chi vuole sposarsi sul rettangolo verde. In questo modo il Comune potrebbe incamerare pure discrete somme. E soprattutto potremmo coronare i sogno di molte coppie».