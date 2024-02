Ponticelli, farmacia di comunità nel bene abbandonato: ok al progetto

Da edificio abbandonato a «farmacia di comunità». A Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, il bene comunale incastrato da viale Aldo Merola e via Luca Pacioli, da tempo inutilizzato e preso di mira dai vandali, sarà riqualificato per offrire assistenza e servizi a famiglie, anziani e sportivi.

La proposta di riqualificazione dell'edificio a ridosso del parco fratelli De Filippo, avanzata dalla società «Farmacia di Lullo di Giuseppe Lorito», è stata approvata dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi su proposta degli assessori al patrimonio e all'urbanistica. Nei circa seicento metri quadrati e su tre piani, il futuro presidio a due passi dall'Ospedale del Mare, oltre la vendita di farmaci, attiverà una serie di servizi e aprirà al pubblico diversi spazi: in particolare, l'area verde con giochi per bambini e la terrazza.

L'hub - che avrà a disposizione una palestra per corsi di rieducazione motoria - si ispira al modello delle «farmacie dei servizi» e sarà animato dagli eventi organizzati da Comune, Regione e ASL. In particolare, il privato si impegna a mettere in campo, in sinergia con la Municipalità di Napoli Est, corsi a basso costo o gratuiti di rieducazione motoria rivolti agli anziani. Sarà proprio il Municipio di Napoli Est, insieme ad altri uffici del Comune di Napoli, a dover monitorare l'osservanza delle diverse clausole che consentono alla società di ottenere la concessione a uso pubblico del bene per un canone annuale di circa 15mila euro.

Il privato dovrà farsi carico di tutti i costi per la riqualificazione iniziale dell'immobile e della successiva manutenzione di tutti gli ambienti, anche quelli che saranno fruibili gratuitamente dai residenti.



Nel bene di Ponticelli non mancherà un'area destinata agli sportivi in cui si prevedono alcune attività in accordo con i dirigenti scolastici e in collaborazione con il Coni. Le famiglie del territorio, invece, possono beneficiare del «baby parking» e utilizzare gratuitamente, nel corso di tutto l'anno, lo spazio esterno che sarà destinato a parco giochi e area ricreativa per bambini: è una porzione della cosiddetta «villetta» di Ponticelli, l'enorme parco comunale intitolato ai tre grandi esponenti del teatro napoletano.

La futura farmacia di comunità metterà a disposizione dei cittadini servizi di assistenza e di supporto nell'ambito socio-sanitario: previste attività per la lotta alle tossicodipendenze e alla violenza familiare. In programma anche percorsi di rieducazione delle disabilità motorie e iniziative per gli over 65: per questi ultimi si immaginano corsi di yoga e ginnastica posturale sfruttando la terrazza che affaccia sul polmone verde. La società dovrà impegnarsi a erogare prestazioni a tariffe agevolate o gratuitamente a persone con reddito basso su indicazione della Municipalità e delle scuole di Napoli Est.