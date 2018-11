Napoli, griglie in metallo al Plebiscito: salvi concerti ed eventi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 07:00

«Costi esorbitanti, tempi e ingombri moltiplicati, impatto archeologico e rischi geologici che potrebbero indurre cedimenti nelle fondamenta dei palazzi di via Chiaia. Tanto lavoro in più per spostare interamente la fognatura». Ecco tutte le cause che rendono sconveniente realizzare le grate del metrò linea 6 a Largo Carolina anziché in piazza del Plebiscito. «Le griglie, invece, saranno in lega di metallo e carrabili: non impediranno lo svolgimento delle manifestazioni e dei concerti». Ieri pomeriggio, Metropolitana di Napoli e Ansaldo Sts hanno presentato il dossier al Comune di Napoli. Centinaia di pagine, con relazioni tecniche, disegni, grafici e fotografie che dimostrano «inconfutabilmente», secondo i tecnici, che l'unica soluzione per realizzare la camera di ventilazione della Linea 6 del metrò è proprio all'ombra del colonnato. Tra oggi e domani il documento sarà trasmesso anche alla Sovrintendenza di Napoli, che a sua volta lo invierà al ministero dei Beni Culturali. Il cantiere è sospeso dal 22 ottobre scorso, proprio perché il Mibac ha chiesto ulteriori approfondimenti, concedendo 30 giorni di tempo al Municipio per fornirli. Il termine scade giovedì della prossima settimana. Il dossier preparato dalle società concessionarie dovrebbe fugare tutti i dubbi, presentando i motivi ostativi che rendono non praticabile la scelta di Largo Carolina e la localizzazione in piazza del Plebiscito l'unica strada percorribile. «Decidere diversamente - spiegano da Metropolitana di Napoli - sarebbe una follia. Assolutamente non consigliabile in termini economici, di tempo e di sicurezza».