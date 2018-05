Napoli, scoppia la guerra dei presepi: Di Virgilio accusa i colleghi

Giovedì 24 Maggio 2018, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Imparate prima a fare i pastori dei presepi, poi li personalizzate. Colleghi fate ridere». Questa l'accusa, col sorriso, di Genny Di Virgilio, noto artigiano di San Gregorio Armeno che si lascia fotografare dall'account social della sua bottega su Instagram con in mano il primo esemplare di pastore dedicato a Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli e ormai sulla bocca di tutti in città.Con chi ce l'avrà Di Virgilio? Difficile scoprirlo, ma evidentemente non gli deve essere andato a genio il primo pastore di Ancelotti spuntato già ieri sui social, proprio nelle concitate ore in cui l'allenatore emiliano veniva annunciato al popolo napoletano in rete. La statuina, realizzata dalla bottega Ferrigno , si era presa la scena. «Siamo sempre sul pezzo», aveva spiegato lo stesso Ferrigno.