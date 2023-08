Napoli il sorteggio di Champions: le avversarie al microscopio

La prima volta di Ancelotti da avversario alla guida dei giganti del Real Madrid, l'outsider Union Berlino (dove a breve è in predicato di approdare Leonardo Bonucci) e i portoghesi dello Sporting Braga. Sono le tre avversarie del Napoli uscite dal girone di Champions League nella cerimonia che si è tenuta poco fa a Montecarlo. Un sorteggio che tiene alto il livello di allerta per la truppa di Garcia, ma che appare comunque alla portata degli azzurri campioni d'Italia. Sopratutto considerando che accedono agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone.

Sulla carta sarà una doppia sfida stellare con le Merengues. La corazzata di Ancelotti ha stelle in tutti i reparti (su tutte brilla quella dell'enfant prodige Bellingham), ma paradossalmente il Napoli dovrebbe sperare di incontrare i blancos il prima possibile. L'infortunio capitato a Vinicius Junior, nell'ultimo match di campionato con il Celta Vigo costringe Ancelotti a fare a meno dell'attaccante brasiliano (lesione al muscolo bicipite femorale destro) almeno per un mese e mezzo. Non che al Real manchino alternative (basti pensare che al momento uno come Modric parte dalle retrovie in mezzo al campo), intendiamoci. Ma comunque sarebbe un pericolo in meno per la retroguardia azzurra. Occhio all' Union Berlino dell'ex interista Gosens (autore di una doppietta in Bundesliga contro il Darmstadt 98. Il tecnico Fischer si schiera con un 3-5-2 in cui spiccano anche l'americano Aaronson ed il difensore goleador Doekhi.

Capitolo Braga: sulla carta la squadra meno insidiosa del girone, per quanto questo possa valere in una competizione come la Champions. Il tecnico portoghese Artur Jorge si affida ad un 4-2-3-1: l'olandese Bruma e il capitano Ricardo Horta agiscono esterni alti pronti a fare male e sfruttare le sponde della punta Abel Ruiz.

prima volta in assoluto che il Napoli affronta il Braga. Gli azzurri tra l'altro hanno precedenti sempre abbastanza favorevoli contro le squadre portoghesi (ko solo due volte su 12).