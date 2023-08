Kvaratskhelia titolare contro la Lazio: il georgiano si riprende la fascia e promette magie

Gli sono bastati appena tre minuti per ripresentarsi al Maradona esattamente come lo aveva lasciato. Nel segno dell'euforia. Giusto il tempo di entrare, ubriacare un paio di giocatori del Sassuolo e fornire servizio assistenza per Di Lorenzo che ha raccolto, ringraziato e chiuso la pratica, stendendo i neroverdi. La prima mezzora in campionato per Khvicha Kvaratskhelia è stata un antipasto di quello che il georgiano intende fare anche quest'anno con la maglia del Napoli che si fregia di avere lo scudetto sul petto. Stavolta con lo scuetto sul petto. Garcia lo ha tenuto a riposo precauzionale alla prima di campionato in trasferta con il Frosinone e gli ha concesso mezzora domenica scorsa contro il Sassuolo al Maradona. Sabato prossimo, invece, Kvara si riprenderà la maglia da titolare come punta esterna sinistra del tridente affilato di Garcia. Sotto i riflettori dell'impianto di Fuorigrotta sfilerà la Lazio del comandante Sarri ed il Napoli intende lasciare i capitolini ancora fermi al palo per calare il tris di vittorie di fila. Per farlo, gli azzurri hanno bisogno del loro asso. E se le premesse sono promesse c'è da stare tranquilli.

Kvara promette ancora magie, dribbling, sterzate, gol e assist.

Per lui del resto - come per il Napoli - questa è la stagione delle conferme. Dopo essere stato un autentico crack - in assoluto la rivelazione del campionato italiano (Mvp) e dei principali tornei del grande calcio europeo - Khvicha è chiamato a dare continuità a quanto fatto. Il georgiano l’anno scorso si presentò con un biglietto da visita non indifferente alla prima uscita con il Napoli: un gol ed un assist contro il Verona all’esordio. La storia del talento georgiano con il Napoli è fatta di qualcosa come 12 reti e 13 assist in campionato a cui si aggiungono due gol e 4 servizi assistenza in Champions. Tra le magie del georgiano impossibile dimenticare il destro a giro dal limite dell’area che sbloccò il match con il Monza al Maradona; l'eurogol al Mapei Stadium (contro il Sassuolo) quando partì dal centrocampo per portarsi dietro mezza squadra fino ad esplodere un destro imparabile per Consigli. Che dire poi della perla contro l'Atalanta a Fuorigrotta? Ed ancora la rete importantissima contro la Juventus al Maradona del momentaneo 2-0 che coincise anche con il suo ritorno al gol dopo l’infortunio. Un talento puro insomma, un diamante che brilla come tocca palla e si invola. Kvara ha prenotato la fascia sinistra sabato sera al Maradona. Gli spettatori sono pronti ad allacciare le cinture di sicurezza. Il comandante Sarri è avvisato.