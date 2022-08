Napoli, monumenti trasformati in discarica: «Inconcepibile»

Napoli, chiesa Santa Maria dell’Incoronata e fontana del Ratto d’Europa trasformate in discarica. E' la denuncia di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

«Videosorveglianza per tutelare i monumenti e multare gli zozzoni. Alcuni cittadini ci hanno mandato foto e video della chiesa di Santa Maria dell’Incoronata, che si trova a via Medina a due passi da Palazzo San Giacomo, e della fontana del Ratto d’Europa, una delle 8 fontane monumentali della Villa Comunale, trasformate in discariche a cielo aperto. Il fossato della chiesa era stato ripulito da poche settimane e i cittadini già hanno ritrovato un lettore dvd, un forno a microonde e un tostapane abbandonati, mentre all’interno della fontana diverse le bottiglie di plastica abbandonate».

«I monumenti della nostra città non possono versare in queste condizioni, non possono essere alla merce degli incivili che vogliono devastare e distruggere. La nostra storia va tutelata a ogni costo, il nostro patrimonio non può essere devastato in questo modo. Ritegno necessario prevedere dei sistemi di videosorveglianza atti a proteggere i monumenti napoletani e, al contempo, individuare e multare gli zozzoni che si rendono protagonisti di tali scempiaggini. Soltanto con dei provvedimenti seri possiamo assicurare la conservazione di questi luoghi. Napoli sta vivendo una stagione turistica da record con centinaia di migliaia di presenze ed è inconcepibile presentare una città che non ha cura delle proprie bellezze». Questo quanto affermato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde