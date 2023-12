“Giustizia per Leone” è la manifestazione organizzata dagli animalisti e prevista per questa sera presso la chiesa di Sant’Antonio in via Orta Loreto. La settimana scorsa nella zona periferica è stato rinvenuto agonizzante un gattino scuoiato vivo da ignoti. Un atto che ha sollevato sgomento e indignazione. L’animale dopo alcuni giorni di agonia è deceduto presso il canile di Cava de’ Tirreni. Da qui anche una denuncia alla Procura della Repubblica da parte dell’Enpa che intende vederci chiaro. Gli organi inquirenti stanno indagando per individuare i responsabili. Non sarebbe esclusa la pista dei riti satanici vista la modalità d’esecuzione. La mobilitazione da parte di singoli cittadini, volontari e associazioni troverà concretezza oggi al fine di accendere un riflettore circa l’accaduto che ha sollecitato anche l’interesse della trasmissione Rai Chi l’ha visto. Intanto, gli esami autoptici sul felino sono stati conclusi ma la cremazione è stata rimandata.

La salma, infatti, resta ancora a disposizione della magistratura per i dovuti approfondimenti. Una vicenda raccapricciante che ha riproposto il tema dei maltrattamenti sugli animali, atto punito con il carcere sino ad un anno. Leone non ha resistito alle sevizie subite ed è morto nonostante le cure dei sanitari.