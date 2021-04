Napoli, piovono calcinacci dal palazzo dei Gesuiti al centro storico

«Per poco qualcuno non ci rimetteva la testa», è il commento amareggiato del consigliere municipale, Pino De Stasio, circa l'ennesimo distacco di calcinacci al centro storico di Napoli.

A cedere, stavolta, presumibilmente a causa delle forte raffiche di vento, è parte dell’intonaco di rivestimento del palazzo degli Gesuiti, in pieno centro storico. «La zona del cedimento è molto frequentata da studenti e universitari - sottolinea De Stasio che recatosi sul posto, ha realizzato un breve filmato per documentare l'accaduto, poi pubblicato su Facebook - ed è solo per un caso che nessuno è rimasto coinvolto. Serve urgentemente un monitoraggio costante e continuo dei palazzi e dei monumenti che ricadono al centro di Napoli, in piena zona Unesco.»

Il cedimento è avvenuto intorno alle 16,30 all'altezza dei negozi di strumenti musicali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato l'area e provveduto alle verifiche del caso. Poco distante, a novembre 2020, pesanti tegole in rame, parte della copertura della basilica di Santa Chiara, furono sollevate, sempre a causa delle forti raffiche di vento.