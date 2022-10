Napoli, inaugurati i plessi scolastici Musto e Fedro nel ricordo di Mia Filippone

Taglio del nastro oggi per i nuovi plessi scolastici Musto, scuola media statale, e Fedro, scuola comunale dell'infanzia. Un'inaugurazione nel segno del ricordo di Mia Filippone, vicensindaco di Napoli, improvvisamente scomparsa la scorsa estate.

«La conclusione dei lavori di questi due plessi era bloccata da anni - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - e quando Mia Filippone si è insediata uno dei suoi primi atti è stato venire qui e avviare tutte le procedure che in un anno ci hanno consentito di aprire e noi oggi inauguriamo i due plessi scolastici proprio in sua memoria testimoniando che quando ci sono collaborazione istituzionale, idee chiare e si opera nell'interesse dei cittadini, con molti fatti e senza parole, si ottengono risultati.

Noi cerchiamo di essere una Giunta dei fatti ed evitare che le cose che si trascinano da anni restino sempre così». La targa commemorativa in memoria di Mia Filippone è stata apposta nel plesso comunale Fedro. I lavori sono stati possibili grazie all'utilizzo di risorse comunali, regionali e nazionali recuperate dall'amministrazione comunale per porre fine a una vicenda, quella dei due plessi, che era fermi da anni. «Il Comune ha fatto un lavoro straordinario insieme alla Municipalità per dare spazi che siano adeguati ai nostri bambini - ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione, Lucia Fortini - è giusto considerare gli spazi strategici rispetto al contratto alla dispersione scolastica perché non c'è dubbio che quando un bambino, un ragazzo è in una scuola bella sarà portato ad appassionarsi anche alle materie».

In occasione dell'inaugurazione è stato piantato anche un ulivo, simbolo della pace, messo a disposizione dall'associazione Gazebo verde. I lavori sono stati realizzati - come ha sottolineato l'assessore comunale all'Istruzione, Maura Striano - dal personale del Servizio tecnico del Comune e la loro conclusione con la conseguente apertura delle scuole «rappresenta una risposta alle necessità e ai bisogni dei bambini che prima erano collocati in spazi inadatti per le attività, questa scuola invece è disegnata per loro e testimonia l'impegno delle istituzioni per la comunità». Al taglio del nastro anche la presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, che ha parlato di «risultato straordinario che ha messo fine a una problematica che andava avanti da oltre 30 anni»