Napoli: tende da campeggio e trolley, gli studenti contro il caro affitti

Tende da campeggio e trolley oggi davanti gli scaloni dell'ingresso dell'Università Federico II. Così gli studenti sono tornati a protestare contro il caro affitti e a denunciare la mancanza di alloggi universitari dopo le prime manifestazioni che si sono tenute nella scorsa primavera.

«Da allora ad oggi non ci sono state soluzioni - denuncia Paolo Barbera, rappresentante dell'esecutivo Udu di Napoli - è iniziato un nuovo anno accademico e tutto è come prima. L'unica azione messa in campo è stata la norma sugli affitti brevi che non risolve il problema delle case per gli universitari e per chiunque ne abbia bisogno».

I ragazzi hanno esposto cartelli indirizzati al Governo tra cui “Il Governo dorme ma noi dove dormiamo” e “Stanchi di attendere, pretendiamo una casa”. Secondo i dati forniti, solo alla Federico II sono oltre 3mila i beneficiari di borse di studio che avrebbero dunque diritto a un alloggio che l'Ateneo non può garantire.

«La Federico II ha nella propria disponibilità 299 alloggi a Pozzuoli - prosegue Barbera - per arrivare a seguire le lezioni, considerando i trasporti pubblici, è come vivere a Caserta». Un problema quello della carenza di case per studenti in città che - denunciano gli universitari - «è strettamente legato al fenomeno della turistificazione: ormai ci sono solo b&b» e che ha contribuito a far salire i prezzi. Oggi a Napoli per una stanza, senza regolare contratto, agli studenti viene chiesto un fitto di 450-500 euro a cui vanno aggiunti i costi di tutte le utenze.