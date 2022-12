Napoli, riparata la balaustra sul piazzale del belvedere di san Martino

Dopo cinque anni e l' installazione di opere d'arte, voluta dal maestro Ruben D'Agostino, in collaborazione con altri artisti partenopei, nell'ambito del movimento spontaneo Resistenza Civica 2022, sono state rimosse le transenne del cantiere sul belvedere San Martino al Vomero.

Un brutto biglietto da visita per le centinaia di turisti che quotidianamente raggiungono il belvedere per godere del panorama aereo della città, finalmente riparato.

«Il Maestro di arte civica Ruben d’Agostino, a novembre, ha denunciato l’obsoleta transennata allestendovi una mostra d’arte permanente e chiamando a se vari artisti napoletani come Sara Citarella, Andrea Tortora, Raffaele Passariello e Giuliana Palumbo, che hanno aderito all’iniziativa di protesta offrendo i propri lavori alla mostra», afferma l'avvocato Fabio Procaccini, procuratore del Maestro D’Agostino. «Così abbiamo trasformato quell’orrenda transennata in una colorata mostra d’arte civica che non è passata inosservata a nessuno anzi è stata apprezzata ed ha acceso il faro su questa storica e criticità.

Dopo poco più di un mese dall’installazione della mostra civica il Comune, con un colpo di mano, in poche ore ha “aggiustato” il problema ed ha rimosso le transenne. La mostra civica del Maestro D’Agostino è stata smantellata e da “permanente” diviene “itinerante”. Valuteremo le segnalazioni di cantieri abbandonati che i nostri concittadini ci stanno inoltrando ed interverremo», conclude Procaccini.

Nel quartiere collinare del Vomero, Procaccini e D’Agostino hanno dato vita ad un innovativo focolaio civico che con inventiva, arte, piante e fiori sta affrontando, gestendo e risolvendo tanti problemini dove la Pubblica Amministrazione stenta ad arrivare. A loro si stanno unendo diversi residenti stanchi e vogliosi di contribuire alla rinascita. Un gruppo di volenterosi che si riconosce nel nome di Resistenza Civica.