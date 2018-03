Napoli ha il suo supereroe: difende la città dalle malefatte del politico-criminale

Martedì 20 Marzo 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fantomatico politico, Pasquale De Andrea, ha appena stravinto le elezioni per la presidenza della Regione Campania con il 99 per cento dei voti. Il suo striminzito programma elettorale si riduce a pochi punti, uno di questi consiste nel liberare Napoli dai rifiuti. E, in effetti, una volta eletto ha mantenuto la sua promessa: per le strade della città non si vede più nemmeno una cartaccia. Ma dov’è finita tutta la spazzatura? De Andrea l’ha fatta seppellire nei posti più impensabili, fino a inquinare la falda acquifera. Un enorme danno ambientale che procurerà ai napoletani gravi problemi di salute, ma a qualcuno ha regalato inaspettati super poteri.È questo il prologo delle storie, avventure a metà tra realtà e fantascienza, di cui è protagonista Capitan Napoli, il nuovo supereroe tutto partenopeo. Un fumetto nato dalla fantasia di Antonio Sepe: «Si tratta di un progetto che s’innesta in quello più ampio denominato “Capitani Italiani”, che è anche il nome di una nuova casa editrice specializzata nella pubblicazione di fumetti dedicati ai supereroi, che sta dando vita a un supereroe in ogni città del nostro paese – spiega lo sceneggiatore –. L’iniziativa è partita da Venezia, dove ha sede la casa editrice, e sta coinvolgendo man mano le altre città italiane».Quello napoletano ha adottato come costume la tuta del Napoli per motivi biografici, ha il potere di creare scosse telluriche con i suoi pugni ed è affiancato da un’eroina, Katerina, giovane neomelodica che può provocare onde soniche con la sua voce.«Il fumetto sarà presentato ufficialmente ad aprile – annuncia Sepe –, ma già durante la campagna elettorale che ha preceduto le elezioni del 4 marzo c’è stata una campagna virale con cui i social sono stati invasi con immagini di fantomatici manifesti elettorali di Pasquale De Andrea, che promette l’inverosimile ai napoletani».E in attesa dell’esordio nelle fumetterie del primo albo, in questi giorni è partita un’altra campagna virale sui social network: «Stiamo postando delle immagini di testimonial che hanno sposato il nostro progetto, utilizzando l’hashtag #MeTooCaptain – spiega ancora Sepe -. E tra loro ci sono i disegnatori napoletani Pasquale Qualano (Marvel e DC Comics) e Claudio Avella (autore di Junky Cable, pubblicato da poche settimane con Shockdom), solo per fare due nomi».Un fumetto creato a Napoli, scritto e disegnato da napoletani, dunque, ma pubblicato da una casa editrice veneta fondata da Fabrizio Capigatti, Diego Bonesso, Gilda Cesari, Riccardo Bandiera e Federico Toffano, che sarà presentato al Comicon 2018 di Napoli: in quell’occasione il pubblico potrà scoprire il numero zero in edizione limitata di sole a 200 copie.