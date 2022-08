A Napoli con la fidanzata ma si vergogna della città: «È rimasta impressionata negativamente»

“Vedi Napoli e poi ti innamori”, la città che fa incantare il mondo a volte sorprende anche negativamente, come nel caso di una giovane ragazza romana in visita in città con il fidanzato. Il ragazzo infatti ha portato la ragazza tra le bellezze di Napoli che agli occhi della giovane sono pare tutt'altro. La ragaza infatti è rimasta impressionata negativamente dallo stato di degrado in cui versa la città e dal disinteresse generale di molti cittadini.

Lo sfogo arriva via social; diffuse dal consigliere Francesco Emilio Borrelli le parole di questo ragazzo hanno sorpreso tutti quelli che sognano la città parenopea. «Sono con la mia ragazza a Napoli da qualche giorno ed è rimasta meravigliata dalle macchine parcheggiate alla rinfusa, gente in moto senza casco (anche con due bambini), mancato rispetto delle strisce e delle precedenze e, stamattina, ho deciso di portarla a fare una passeggiata al Vomero dove ci siamo imbattuti in questo... Via Massimo Stanzione angolo Via Enrico Alvino (Vomero). Lei domani tornerà a Roma impressionata - in senso negativo - da Napoli, mi dispiace solo di non essere riuscito a trasmetterle un po' di amore per questa città bellissima quanto martoriata» scrive il giovane. Insomma il panorama del golfo napoletano resta mozzafiato ma le strade della città deludono i turisti.