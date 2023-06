Napoli, apre il negozio pop-up di Shein: centinaia di ragazze in fila

Centinaia e centinaia di ragazze in fila in via Verdi davanti alla Galleria Umberto I per l’apertura del pop-up store di Shein.

Il famoso e-tailer ha aperto per la prima volta un pop-up store nel Sud Italia ed ha scelto la capitale del Mezzogiorno.

Nella suggestiva cornice del Salone Margherita i fan del famoso brano hanno avuto la possibilità di immergersi nell’universo di Shein acquistando i capi più amati del web.

All’apertura ieri alle 10 erano già tantissime le persone in fila. Tantissime ragazze pronte a visionare i capi di abbigliamento, gli accessori e i prodotti di bellezza del noto e-commerce.

Molti anche i curiosi che si fermano per capire il motivo della coda, magari scattando qualche foto. Il pop-up store ha aperto ieri alle 10 e resterà aperto fino a mercoledì 21 alle 15.