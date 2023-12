Napoli, pranzo di Natale solidale alla Caritas Interparrocchiale Don Pasquale Borredon

Presso la Caritas interparrocchiale di via Cumana a Napoli, si è tenuto un pranzo di natale solidale per oltre 100 persone in condizioni di difficoltà organizzato da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, in collaborazione con la Caritas interparrocchiale e la X° Municipalità.

Sodexo, che per la X° Municipalità gestisce il servizio di ristorazione scolastica, ha preparato all’interno del proprio centro di cottura di Napoli un menu completo di natale, pensato per essere inclusivo anche per persone di culture differenti, e che ha previsto tre portate oltre a pandoro e panettone.

L’impegno solidale a Napoli però non si esaurirà in questa occasione. Ogni mese, infatti, il centro cottura contribuirà all’organizzazione di due pranzi solidali realizzati presso la Caritas interparrocchiale con la donazione di 60 pasti ciascuno.

L’iniziativa del pranzo di natale solidale di Sodexo si inserisce nella più ampia campagna di solidarietà “Piccoli gesti di bontà” di Stop Hunger, la rete di volontariato aziendale del gruppo che opera in 54 paesi grazie al contributo di oltre 41.000 volontari nel mondo.