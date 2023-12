Qualità della vita, Napoli è terzultima nonostante l'effetto scudetto sul turismo

È Udine la città in cui si vive meglio in Italia. A incoronare la provincia friulana è la 34esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, i cui risultati sono stati pubblicati sul quotidiano in edicola oggi.

È la prima volta che la provincia di Udine sale sul gradino più alto, entrando così nella storia della classifica che misura il benessere della popolazione, dopo essersi piazzata tra le prime dieci solamente tre volte dal 1990 a oggi. Suonano più come delle conferme, invece, il secondo e il terzo posto di Bologna, vincitrice dell'edizione 2022, e Trento. Bergamo (quest'anno capitale della cultura insieme a Brescia) sale al quinto posto.

Tra le prime dieci anche Milano mentre Roma si ferma al 35esimo posto, perdendo quattro posizioni. Anche questa edizione fotografa nella seconda metà della graduatoria una concentrazione di città del Mezzogiorno, con l'unica eccezione di Cagliari al 23esimo posto.

A chiudere la classifica è Foggia che torna a vestire la maglia nera dopo 12 anni. A precederla Caltanissetta e poi Napoli al terz'ultimo posto che nonostante l'effetto scudetto sul turismo (non rilevato nei dati presi in esame) è penalizzata - secondo l'indagine - dalla densità abitativa, dalla criminalità predatoria in ripresa, dagli scarsi dati occupazionali e da un saldo migratorio sfavorevole.