Sversamento dei rifiuti: arriva la stretta sul rispetto delle regole. L’amministrazione comunale ha stabilito un’implementazione dei controlli sugli orari e sulle corrette modalità di preparazione della raccolta differenziata. Il tutto sarà realizzato dalla nuova squadra degli ispettori ambientali di Asia, che sarà presentata stamattina alle 10 in piazza del Plebiscito assieme ai 177 nuovi mezzi a basso impatto ambientale che sono entrati nella disponibilità della partecipata comunale per la gestione dei rifiuti.

La task-force sarà composta da «10 membri già operativi, più altri 30 che sono stati già formati dal Comune e che si aggiungeranno al servizio in un secondo momento», spiega l’assessore alla Salute e al Verde di Palazzo San Giacomo Vincenzo Santagada. Multe in arrivo, in sostanza, per chi sversa fuori orario o non differenzia l'immondizia. In particolare, l’operazione “ispettori ambientali”, nelle intenzioni, è funzionale al miglioramento del decoro cittadino. Spesso le strade, specialmente in centro storico (piazza Dante o piazza Bellini, per citare due degli esempi più eclatanti) sono invase dall’immondizia di ristoranti e bar. «I controlli - argomenta ancora Santagada - riguarderanno anche le abitazioni, ma saranno rivolti principalmente nei confronti delle attività produttive». Con il rinforzo del servizio, il Comune intende superare i circa 230mila euro di multe sui rifiuti erogate nel 2023.

L'aumento del decoro urbano si ottiene, almeno in parte, attraverso la lotta ai furbetti dello sversamento e con il rispetto delle regole, talvolta ignorate anche nelle zone cruciali del boom turistico. Questa la posizione che ha spinto l'amministrazione a rinforzare il servizio. Le sanzioni previste per chi infrangerà le regole, in ogni caso, consentiranno poi l’arrivo di introiti abbastanza significativi per le casse del Comune. Già nel 2023, stando ai dati forniti dall’assessorato di Santagada, sono state erogate 1121 multe, per un importo complessivo di 227.143 euro. La delibera 75 del dicembre 2022 prevede che possano essere applicate, per eventuali irregolarità nello sversamento da parte delle attività commerciali, multe da 25 fino a 500 euro. Più basse le sanzioni per le utenze domestiche (delibera 12 di febbraio 2006), che partono da un minimo di 25.82 euro a un massimo 154.94. Da 103 a 620 euro di multa, invece, per il conferimento di imballaggi, materiale edile e ingombranti. Le sanzioni applicate delle tre tipologie di multe saranno rispettivamente di 250, 51 e 2016 euro. «Con questi numeri - spiega Santagada - si arriva a 10 ispettori ambientali in Asia. Ne abbiamo già formati altri 30, e in futuro magari si penserà di adeguare il corpo. Le attività ispettive sono importanti anche per il decoro urbano, e si potrebbe pensare si spostare per questo servizio dipendenti che svolgono altre mansioni. Si controlleranno in particolare le attività produttive, che non dovranno conferire rifiuti in modo errato».

Gli ispettori ambientali sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali, a seguito della nomina da parte del primo cittadino. Saranno incaricati al controllo sui conferimenti illeciti di rifiuti e alla vigilanza sul corretto svolgimento della raccolta differenziata. È in quest’ottica che Asia e Comune, stamattina al Plebiscito, presenteranno non solo la task-force degli ispettori ambientali, ma anche la nuova flotta automezzi a energia pulita. I controlli sui rifiuti, in altre parole, avverranno nel segno dei mezzi green: macchinari elettrici di ultima generazione. A ridosso di Palazzo Reale, saranno esposti infatti anche alcuni dei 177 nuovi veicoli endotermici e a motore elettrico da zero emissioni. Parliamo, nel dettaglio, dei nuovi costipatori da 3,5t (60 Kw, con 12 ore di autonomia e una rumorosità ridotta a 70 decibel), che si aggiungono agli automezzi già in dote di Asia.

Durante la presentazione, cui prenderanno parte l'assessore Santagada e l’amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero, in presenza del sindaco Gaetano Manfredi avverrà la consegna da parte di Asia Napoli di alcune coperte all'associazione di volontariato “Ronda del Cuore”, che le distribuirà a sua volta ai senza fissa dimora che vivono in massa in centro. Le coperte derivano dalla raccolta differenziata degli indumenti in città, eseguita per conto di Asia dalla cooperativa Ambiente Solidale.