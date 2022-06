Siglato accordo tra Università Parthenope e Demanio per la creazione di un Campus

Questo pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’università degli studi di Napoli Parthenope, è stato presentato alla stampa l’accordo sottoscritto tra Ateneo e Agenzia del Demanio per la locazione dell’area ex arsenale di via Campegna, finalizzata alla realizzazione di un campus universitario per la sede del dipartimento di scienze motorie.

APPROFONDIMENTI L'APPROVAZIONE San Giorgio a Cremano, approvato il rendiconto di gestione 2021 LA NOMINA Napoli, Don Luigi Merola e Annamaria Colao nominati Cavalieri della... LAVORO Navigator, sindacati contro la Regione: «300 lavoratori in...

Il progetto rientra nella strategia di rilancio e di riqualificazione che interessa l’intera area di Bagnoli. Erano presenti il rettore Alberto Carotenuto, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – Commissario di Governo per il Sin Bagnoli-Coroglio, il dottor Mario Parlagreco dell’agenzia del demanio e il presidente della Crui, il professore Ferruccio Resta. «L'impegno e' diventato concreto - ha detto il rettore Alberto Carotenuto - il Campus per il dipartimento di scienze motorie cosi' potra' beneficiare della vicinanza con il Cus. Il nostro progetto sara' di riqualificazione dell’esistente». L’area si estende su una superficie di 110mila metri quadri di cui 22 mila coperti. I lavori di ristrutturazione avranno una particolare attenzione alrisparmio energetico e all'ambiente grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici, a impianti per il recupero dell'acqua piovana e alla sistemazione di sonde geotermiche.