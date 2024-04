Telethon Walk of Life Napoli, vince il marocchino Abellah Latam: raccolti 70mila euro per il Tigem

Una giornata di sole ha illuminato la solidarietà, 70mila euro raccolti per la Telethon Walk of Life Napoli, evento podistico organizzato da Fondazione Telethon Ets con la collaborazione di Napoli Running e il patrocinio del Comune di Napoli che ha visto la partecipazione di duemila persone impegnate nella gara da 10 km, competitiva e non competitiva, e nella Family Run 3 km. E Napoli ha risposto con il suo cuore con una raccolta fondi giunta a 70milaeuro grazie alle donazioni delle seimila persone che hanno preso parte alla manifestazione, dei quali 2.000 runner e 4.000 sostenitori che hanno contribuito al successo della giornata, che saranno devoluti al Tigem di Pozzuoli. Una giornata di sole che ha baciato in tanti: runner, handbyke, carrozzine ed anche chi quotidianamente affronta un percorso fatto di forza e sacrifici.

Gara maschile che ha annunciato il vincitore già dal quinto km, quando il marocchino Abellah Latam (Asd International Secutity) ha cambiato ritmo facendo il vuoto. Per Latam la vittoria in 30’49”, con un minuto di vantaggio su Yassine Metraoui (Asd Casale…SI) che conquista la piazza d’onore in 31’55”. Più staccato Alessandro D’Ambrosio (Asd Collana Marathon Napoli), terzo in 34’01”.

«Oggi è una giornata bellissima.

Abbiamo vinto per tutti, per noi è pel la ricerca contro le malattie rare», ha detto il vincitore.