Somma Vesuviana, «Un calcio alla paura», l'incontro di autodifesa dedicato alle donne

Le parole della celebre scrittrice Maya Angelou sono la fonte di ispirazione per l’iniziativa a favore delle donne promossa dall’associazione no-profit “Infinito” di Somma Vesuviana. “Un Calcio alla Paura” è il titolo che inaugura l’incontro di oggi, 14 aprile, presso la Parrocchia Santa Croce di Somma Vesuviana, in via Santa Maria del Pozzo.

Dinanzi alle sempre più frequenti notizie di violenza contro le donne, l’associazione “Infinito” ha deciso di organizzare una lezione aperta a tutti sull’autodifesa.

Durante queste due ore, gli partecipanti avranno l’opportunità di apprendere i principi di una buona autodifesa, un primo passo che potrebbe poi essere approfondito in futuro.

Di fronte alla persistente violenza maschile, che rappresenta l’arma per eccellenza di una mentalità retrograda, comprendere le basi superficiali per rispondere a tali situazioni può essere un atto rivoluzionario. In un mondo in cui la forza mentale rimane spesso l’unica risorsa contro la violenza, acquisire competenze basilari rappresenta il primo passo per trasformare la situazione e promuovere un reale cambiamento.