Traffico in tilt al corso Umberto: si gira «L'amica geniale 2»

Sabato 11 Maggio 2019, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Macchine d'epoca, attori in costume, l'immancabile «ciak». Sarà il fascino del grande schermo, sarà l'eco del successo de «L'Amica Geniale», ma sta di certo che le riprese per il seguito della serie televisiva ieri ed oggi hanno letteralmente bloccarto Corso Umberto I a Napoli, dove si lavora fino alle sei di stasera.Un epilogo pressocché annunciato vista la curiosità che sempre suscita il mondo della televisione ed in particolare questa produzione, con il risultato di tanta gente che si fermava a guardare speranzosa, magari, di riconoscere qualcuno dei propri beniamini o carpire qualche segreto delle prossime puntate.Tanta curiosità insomma al di là delle inevitabili strisce blu off limits, con le transenne su ambo i lati della strada, e qualche malumore tra i commercianti che si sono visti sottrarre i posti auto destinati alla sosta dei clienti nei pressi degli esercizi.L'effetto combinato dei lavori di allestimento del set sul Corso uniti ai cantieri tra via Marina e via Depretis e alla riapertura di via Marchese Campodisola, del resto, non ha agevolato in effetti la circolazione a dispetto della presenza di un apposito presidio della polizia locale e degli addetti dello staff della sicurezza presenti sul posto per garantire il regolare svolgimento degli allestimenti.Il Comune di Napoli aveva segnalato in ogni caso per tempo la chiusura della strada per le riprese mentre le transenne erano state apposte già a partire da giovedì.