Napoli, traffico in tilt oggi con la Riviera di Chiaia chiusa per lavori: autobus deviati

Risveglio amaro per i cittadini. È stata chiusa la Riviera di Chiaia in direzione piazza Vittoria per lavori programmati per il risfaltamento di una delle corsie. L'effetto come accaduto la scorsa settimana è devastnte. Code di macchine in via Giordano Bruno, viale Dohrn e via Caracciolo. Le vetture provenienti da Sannazaro, percorrono Giordano Bruno per poi essere bloccate all'altezza di via dei Pergolesi dove c'è l'obbligo di svolta. Utenti dei mezzi pubblici smarriti alle fermate. I bus, infatti, fermano a viale Dorhn all'altezza del Circolo del tennis ma solo chi ha le app legate a trasporti è a conoscenza della modifica del percorso. Gli altri attendono invano alle fermate dove non compare la scritta «momentaneamente soppressa».

