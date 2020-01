Un torneo di bocce per Rico, il bimbo dal cuore pesante: «Il traguardo è vicino»

Iniziative di solidarietà per aiutare il piccolo Rico, il bimbo affetto da una malattia genetica rara che necessita di un intervento salvavita da tenersi in un centro specialistico olandese. A Mugnano la raccolta fondi (occorre raccogliere più di 44 mila euro) prosegue anche con un torneo di bocce che si terrà oggi, alle ore 15, nell'impianto comunale di via Mercato. L’evento è patrocinato dal Comune di Mugnano e tutto il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi per Rico.

«Tutta la comunità - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - si è mobilitata in ogni modo per raccogliere i soldi necessari per l’intervento. Il traguardo è vicino, ma c’è ancora tanto da fare. Invito tutti i cittadini a partecipare a questa e alle altre manifestazioni in programma».

