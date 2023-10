Vebo, la fiera della bomboniera a Napoli: «I nostri confetti sempre più sostenibili»

Si è tenuta oggi presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, in concomitanza con la mostra Balloon Museum, la ventiduesima fiera Vebo della bomboniera, casa, regalo e design, che sarà presente fino al 9 ottobre.

Tra gli espositori più noti ha contribuito anche l’azienda Italiana confetti Maxtris, con sede a Scisciano, esponendo alcuni dei suoi principali cavalli di battaglia della linea Maxtris che vede come testimonial Enzo Miccio. L’azienda, con i titolari e fratelli Nicola e Dario Prisco, ha esposto i prodotti del nuovo catalogo, i confetti CriCri, ricoperti di praline di zucchero e confezionati ognuno col proprio pirottino in carta, la linea cubana e i confetti aceto balsamico e fragole.

I partecipanti alla fiera presenti sono l'assessore al turismo e alle attività produttive, Teresa Armato; il presidente della camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola; il presidente della Mostra D'Oltremare, Remo Minopoli; la consigliera delegata della Mostra d'Oltremare, Maria Caputo; l'amministratore delegato di Vebo, Luciano Paulillo e il presidente di Vebo, Marco Paulillo.

Salvatore Prisco, general manager di Maxtris, ha annunciato: «La nostra partecipazione a Vebo è fondamentale, è l’evento più importante dell’anno. Quest’anno vogliamo mostrare l’artigianalità derivante da una regione molto importante, il Piemonte. Proponiamo nuove colorazioni per far divertire i wedding planner, e per tutti i tipi di eventi. Per quanto riguarda la sostenibilità invece abbiamo dedicato la linea nuova pasquale all’aspetto floreale, dove sarà associato ad ogni fiore un tipo di cioccolatino. Inoltre, insieme a Treedom, abbiamo iniziato a lavorare per costruire delle piantagioni di cacao in medio Africa.

Abbiamo rilasciato anche un packaging in legno con una linea in stile cubano, ideale per i matrimoni. In seguito, entro il 2024 creeremo un nuovo stabilimento 4.0 con l’automazione di alcuni processi».

Prisco ha poi aggiunto: «Abbiamo fatto inoltre una collaborazione con l’azienda Amarena Fabbri, che ci ricorda l’aspetto fondamentale della famiglia».

Capace di porre gli espositori con i loro prodotti e brand al centro di un settore in continua evoluzione, Vebo 2023 si conferma come un polo internazionale dedicato all’innovazione e alle nuove tendenze.

La fiera Vebo mette insieme l’industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore bomboniera, articoli da regalo, confetti e dolciaria, packaging, cartotecnica, ballon art party e tanto altro.

Durante la giornata di oggi il titolare di Italiana confetti Maxtris, Dario Prisco, è intervenuto parlando della tradizione storica dell’azienda e delle idee innovative in atto: «Il confetto non deve mai mancare per nessun motivo, è un bene augurante».

L’azienda non intende fare una comunicazione aggressiva ma punta ad inviare il materiale ai wedding planner e specialisti del settore, mantenendo un rapporto Business to business, ideale fondante della fiera Vebo.

Italiana confetti ha inoltre affermato l’importanza dell’aspetto ambientale del packaging del prodotto, volendo sottolineare l’uso fondamentale dello scotch in carta, utilizzato da poche aziende in Italia, tra cui Amazon.

La fiera internazionale della bomboniera, casa, regalo e design è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, Regione Campania, Provincia di Napoli, camera di commercio di Napoli, e la federazione provinciale di Napoli Confartigianato.